Heldere ochtend en middag in Voorst

Zomerstop: kinderop­vang Doomijn sluit groepen door personeels­te­kort

Deze zomer kunnen ouders met kids bij kinderopvang Doomijn - met voornamelijk locaties in Apeldoorn en Zwolle - niet spontaan een dagje weg. Vanwege een tekort aan personeel worden tijdelijk groepen gesloten. Volgens Wim Bosch, voorzitter Raad van Bestuur, is het een landelijk probleem. Maar er is ook tegengeluid.