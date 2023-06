Heldere tot licht bewolkte dag in Voorst

nacompetitie ‘Droadna­gels’ uit Haarle veroor­deeld tot nog een seizoen in de vierde klasse

Aan de voet van de Sallandse Heuvelrug speelden Haarle en Diepenveen een spannende wedstrijd voor een plek in de derde klasse. De tropische temperaturen en het fysieke spel op echt gras deed Diepenveen meermaals wankelen, maar in de blessuretijd was het Haarle dat knock-out ging.