Herdenkingssteen voor omgekomen bemanning van de ‘Halifax van Voorst’

Piloot

Smit deed dit nadat in 2017 bij werkzaamheden ten behoeve van de rondweg in Voorst kleine resten van de bommenwerper werden gevonden. Zijn vader heeft Gerrit destijds verteld dat hij had gehoord hoe de piloot gas bij gaf om te voorkomen dat hij op woningen aan de Rijksstraatweg en Wilhelminaweg zou crashen.

Het vliegtuig stortte neer op een akker aan de Klarenbeekseweg en brandde de hele nacht. De volgende ochtend is de toen zevenjarige Gerrit Smit met een stel vriendjes naar de crashlocatie gegaan. Die was door Duitse militairen afgezet. De kameraden moesten een behoorlijke omweg maken om toch zicht te krijgen op de restanten van het vliegtuig. Door zich te verstoppen in een heg van een tuin slaagden zij hierin. Gerrit vond later op de locatie een schaar, waarschijnlijk afkomstig uit een First Aid Kit van de Halifax.