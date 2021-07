Hoe maak je snoepjes en drop? Het antwoord ligt verscholen op een bedrijventerrein in Twello

Zorgen bij bewoners over sluiting spoorweg­over­gang Twello: ‘Straks zijn we afgesloten van het dorp’

15 juni Een rondje wandelen, fietsen naar de voetbalclub of naar de Albert Heijn in het dorp. Bewoners van de Dernhorstlaan kunnen niet zonder de spoorwegovergang die hun straat in tweeën splijt. De gemeente Voorst wil de overweg sluiten. Marion Nederbragt en Wiert Brons hopen dat dit niet gebeurt. ,,Voor de gemeente is dit gewoon wisselgeld.’’