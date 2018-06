Hoe vindt Apeldoorn plek voor de zonne-ambitie?

'Zonneparken, zucht of zegen?' is de kernachtige noemer van een gespreksavond, komende dinsdag in Apeldoorn. En er is alle reden om de bijeenkomst juist in deze gemeente te houden.

Hoeveel?

In een plan uit 2017 is uitgegaan van 250 hectare aan zonneveld als een serieus begin. Daarnaast ging Apeldoorn toen nog uit van ongeveer twintig windmolens - goed voor vier procent van het energieverbruik in deze gemeente. Mochten die windmolens er niet komen dan moet er nog eens '(maximaal) 89 hectare' gevonden worden voor zonnevelden, becijferde de gemeente. Sommige deskundigen stellen dat het om nog veel meer hectares gaat. Apeldoorn wil uiteindelijk overigens, over tientallen jaren, naar vijfhonderd hectare aan zonnepark.

Naar goede Nederlandse traditie zullen belanghebbenden met elkaar om de tafel moeten en naar wegen zoeken om elkaar tegemoet te komen. Dat blijkt te werken: er komen al zonneparken aan waarbij ontwerpers hun uiterste best doen voor een goede inpassing in het landschap. Er is groeiende aandacht voor de effecten van panelen op de flora en fauna eronder. En in Hengelo (Gelderland) werden omwonenden nauw betrokken bij de opzet van Solarpark De Kwekerij, waardoor het inmiddels is omarmd als aanwinst. Maar dat zonne-energie een puzzel is, is duidelijk. Want de opgave in hectares is enorm.