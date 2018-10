Hof van Twello getroffen door brand: veldschuur in de as gelegd

De brand brak om iets voor zeven uur. De schuur werd vooral gebruikt voor opslag, onder meer van voedsel. Al snel was sprake van een grote vuurzee. Hoewel de brandweer met groot materieel - drie blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen - uitrukte en na ongeveer een halfuur het sein brand meester gaf, viel de schuur niet meer te redden. Een deel ervan kon wel behouden blijven. Maar onder meer de koelcellen, hooi en een voorraad groenten niet.

Streekwinkel open

Hof van Twello is een bezoekboerderij aan de Rijksstraatweg net buiten Twello. Vooral het blotevoetenpad is in de wijde omgeving bekend. Daarnaast bevat het complex onder andere een kascafé, streekwinkel, lommerrijke theetuin, terras en minicamping.

De brandweer meldde eerder dat de streekwinkel van de boerderij was getroffen, maar dat is niet het geval. Eigenaar Gert Jan Jansen zegt dat de streekwinkel gewoon open gaat en dat woensdagmiddag ook gewoon kinderfeestjes op het terrein kunnen plaatshebben. „Voor ons is het even vervelend, maar wij willen dat onze gasten hier zo min mogelijk hinder van ondervinden."

Het is de derde grote brand in Twello sinds mei. Begin die maand gingen aan Nijverheidsstraat onder meer ijsfabriek Talamini en Woonwinkel Colors@Home in vlammen op. Eind mei werd restaurant De Vier Seizoenen aan de Kerklaan getroffen.