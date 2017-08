Hoofdverdachte ontkent betrokkenheid bij grote witwaszaak

De 51-jarige Roelof van H. uit Emmerich an Rhein ontkent tonnen te hebben witgewassen via zijn bedrijf. Hij zou samen met zijn zwager uit Twello een totaalbedrag van 400.000 euro hebben weggesluisd via verschillende privé- en bedrijfsrekeningen. Dat gebeurde niet alleen naar bedrijven in Nederland, maar ook naar China en Duitsland.

Tijdens een regiezitting bij de rechtbank in Zutphen werd donderdag echter duidelijk dat Van H. iedere betrokkenheid ontkent. Via een schriftelijke verklaring liet hij weten dat er een ander scenario mogelijk is. Van H. nam in 2011 afstand van Hanzestad BV en in 2013 verscheen er plots een boekhouder aan zijn deur.

Nieuwe bankrekeningen

'Ik moest nieuwe bankrekeningen openen, zodat de belasting betaald kon worden', schrijft Van H.. Naar eigen zeggen opende hij rekeningen bij de ING en was hij daarna het zicht kwijt. 'Ik weet niet wat er daarna is gebeurd, maar ik had er niks mee te maken.'

De officier van justitie liet weten die verklaring hoogst onwaarschijnlijk te vinden. ,,Hij was formeel nog bestuurder. En de boekhouder kunnen we het niet meer vragen, want die is helaas overleden.'' Ook noemde hij het vreemd dat er nieuwe rekeningen werden geopend voor het betalen van de gemeentebelasting en vennootschapsbelasting.

,,Dat kan gewoon via bestaande rekeningen als je daarbij een betalingskenmerk noemt.'' Volgens hem is meer onderzoek nodig bij de Belastingdienst om de betalingen goed in kaart te brengen.

China

Volgens de advocaat van Van H. is er ook meer onderzoek nodig naar het geld dat naar China werd overgemaakt. ,,Mijn cliënt ontkent dat te hebben gedaan, dus het lijkt me belangrijk dat we die bedrijven aan de tand voelen over met wie zij contact hadden.'' Het zou gaan om enorme bedragen die onder meer naar het bedrijf Guided State Limited in Hong Kong werden overgeboekt. ,,Er moet een contactpersoon zijn geweest in China en die moet gehoord worden.''

De rechtbank was het daar niet mee eens. ,,U hebt dat verzoek al eens eerder ingediend en ook nu is ons onvoldoende duidelijk wat het verdedigingsbelang is.'' Extra onderzoek bij de ING is volgens de rechtbank wel nodig. De advocaat van Van H. vroeg hierom omdat zijn cliënt ontkent telefoongesprekken te hebben gevoerd met de bank over de geldstromen.

En ook de verklaring om de stortingen te verantwoorden zou niet door hem zijn ondertekend. ,,Ik wil die originele verklaring opzoeken en kijken of de telefoongesprekken nog te beluisteren zijn'', liet de advocaat weten.