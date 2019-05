‘Idealist’ Lebuinus kijkt weer uit over IJssel

Toerist hoeft in deze regio niet wakker te liggen van toerismebe­las­ting

24 mei Toeristen in de wijde regio Deventer-Zutphen kunnen hier overnachten zonder dat zij zich scheel betalen aan toerismebelasting. De tarieven die de gemeenten in deze regio hanteren, lopen uiteen van 0,43 euro voor een overnachting op een camping in Deventer tot 1,90 euro voor een hotelovernachting in de gemeente Lochem - een hotelovernachting in Deventer kost 1,51 euro.