IJsselkenner baalt: een van oudste bomen langs rivier is in brand gestoken

Ook Klarenbeek, Voorst en Wilp cancelen traditio­neel carnavals­feest: verenigin­gen broeden op alterna­tief

27 september De dag die je wist dat zou komen is ook in Klarenbeek, Voorst en Wilp aangebroken. In de drie dorpen vindt volgend jaar geen traditioneel carnavalsfeest plaats. Wel wordt er gebroed op een coronaproof alternatief.