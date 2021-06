IJsselwind onderzoekt nieuwe mogelijkheid voor windturbines bij Zutphen en Eefde

VIDEO Speciale ‘Elvis­dienst’ in Dorpskerk Twello: ‘Zelfs al eindig je als Elvis, je valt niet uit Gods hand’

23 april Een kerkdienst met in plaats van psalmen, nummers van The King of Rock and Roll waarop flink kan worden geswingd. In de Dorpskerk van Twello kan het aankomende zondag. Gospelnummers van Elvis Presley, zoals So High, Peace in the Valley en Amazing Grace schallen tijdens de dienst door het gebedshuis.