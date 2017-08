Illegale terreinbetreder Hof van Twello: opsporing verzocht en verwijderd

De vrouw had maandag - wanneer de Hof van Twello gesloten is - samen een paar kinderen, ongeoorloofd gebruik gemaakt van het pad. ,,Dat gebeurt veel vaker. Het is al lange tijd een grote ergernis dat mensen zomaar ons terrein betreden", zegt Laurette van Slobbe van de Hof van Twello. Ze noemt het 'hondsbrutaal', temeer omdat met borden duidelijk staat aangegeven dat de boerderij op maandag dicht is.