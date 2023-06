In Voorst zaten 155 mensen afgelopen maand in de WW

Deventer bootfeest meert definitief aan (en wil op het land verdergaan)

De Nachtparlement Vaart-boot is na vijf jaar varen definitief aangemeerd. Na een aantal verschillende succesvolle edities blijft het schip in zijn dok. De organisatie achter Nachtparlement geeft aan dat het tijd is voor een nieuwe en grotere stap, waarbij het water ingeruild wordt voor het land. ,,Uiteindelijk willen we een landelijke naam opbouwen.’’