Inwoners van Voorst halen 6500 euro op voor zieke dorpsgenoot: ‘Hij vond het hartverwarmend’

Gilligan (54) kreeg in 2003 te horen dat hij de ziekte Multiple Sclerose (MS) heeft. In Moskou wil hij een stamceltransplantatie ondergaan, aangezien dat in Nederland geen optie is. Maar voor die behandeling is een flink geldbedrag nodig. Er was al wat geld binnen, maar volgens Groothuis had Gilligan nog 42.000 euro nodig. Om hem hierbij te helpen werd er afgelopen zaterdag een benefietconcert gehouden in het dorpshuis in Voorst.