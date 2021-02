Jan Streppel (82) uit Wilp-Achterhoek verkozen tot beste paardenfokker van Nederland

video Persoon valt uit raam: traumaheli­kop­ter landt midden in woonwijk Teuge

25 januari Op een grasveldje in de buurt van de Bleriotstraat in Teuge is aan het begin van de middag een traumahelikopter geland. Meerdere ambulances en politie zijn in de straat aanwezig voor een medisch incident. Volgens de politie ter plaatse zou er iemand uit het raam van een woning zijn gevallen.