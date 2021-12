Jan Terlouw (90) is bezorgd én enorm dankbaar: ‘Dat er iemand is die van je houdt is een groot geschenk’

Van de ruim 90 jaar dat Jan Terlouw op aarde is, woont de politicus – die eigenlijk schrijver is – al 30 jaar in Twello, niet ver van Deventer. Hij maakt zich zorgen. Over het klimaat, over de polarisatie en over de politiek. ,,Ik weet zo onderhand eigenlijk niet meer wat er aan de hand is. Het is verschrikkelijk complex.”

Er staat een busje van een installatiebedrijf voor de deur. Het is een koude ochtend, de dauw staat nog op de velden. Ik bel aan. Sinds kort heeft Jan Terlouw een nieuwe partner, Annette Mul. Ze doet open in een sweatshirt, een joggingbroek met daaronder een paar sneakers. Vanuit de hal waait de kou mij tegemoet. Ze excuseert zich voor de chaos: de ketel is kapot en ze zitten al twee dagen in de kou. We gaan naar de woonkamer. Daar is het enigszins behaaglijk, een klein elektrisch kacheltje doet zijn werk. ,,Jan komt er zo aan, hij is boven nog even bezig.”

Rijzige verschijning

In de woonkamer staat een pianovleugel. Vanuit de serre kijk je over de glooiende landerijen rond het huis. Er slingeren wat boeken en kranten naast een gemakkelijke stoel. Hier zit Jan Terlouw vaak, dat is meteen duidelijk. Ik hoor wat gestommel en zie het silhouet van de politicus in ruste in de koude hal. Nog steeds een rijzige verschijning, ondanks zijn leeftijd. Een week eerder had hij aan de telefoon toegezegd te willen meewerken aan het interview. ‘Maar niet te persoonlijk’, mailde hij later. ‘Dat gaat het grote publiek niet aan.’

Terlouw komt de kamer binnen. Hij lijkt verkleumd, hij wrijft in zijn handen. ,,Hier is het beter.” Hij heeft een wollen vest aan, ‘gemaakt door mijn dochter’, en hij draagt gemakkelijke schoenen onder zijn pantalon. Ondanks zijn leeftijd is zijn oogopslag nog steeds helder en onderzoekend. Hij gaat zitten, doet een gehoorapparaat in. ,,Dan kan ik je beter horen”, zegt hij met enige intonatie. Het sprookje van Roodkapje komt bij mij naar boven. Ik deel mijn associatie niet, maar de blik van Jan Terlouw spreekt boekdelen. Hij begint met vertellen: