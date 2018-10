Jan Terlouw: onder Kok lieten we te snel en te veel aan de markt over

‘Een degelijke premier’ en ‘integere politicus’ noemt schrijver en oud-politicus voor D66 Jan Terlouw (86) de zaterdag overleden oud-premier Wim Kok (PvdA). Terlouw, voormalig vice-premier en minister van Economische Zaken (kabinet Van Agt) en van 1991 tot 1996 commissaris van de Koningin in Gelderland, had de laatste jaren geen contact meer met Kok. Hij is verrast door het overlijden van het PvdA-boegbeeld, met wie hij regelmatig te maken heeft gehad. ,,Ik wist niet dat hij ziek was.”

Kok staat voor hem voor de nieuwe tijd waarin Nederland en omringende landen belandden na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. ,,Kok stond met zijn Paarse kabinet voor een tijd waarin socialisten hun ideologische veren verloren en voor liberalisering en privatisering gingen. Achteraf gezien is alles veel te snel en veel te veel aan de markt overgelaten. Het was leve de markt en de macht van het kapitaal. Maar ja, het paste in de geest van de tijd.”

Volledig scherm Oud-politicus van D66, Jan Terlouw © Sanne Terlouw Ook hijzelf als Kamerlid en zijn partij D66 hadden daar meer weerstand tegen moeten bieden in die tijd, vindt Terlouw nu. ,,Je ziet dat die liberalisering op veel vlakken, zoals de post en het spoor, niet goed uitgepakt heeft”

Terlouw memoreert Kok als een man met wie je ondanks verschillende standpunten altijd een constructief gesprek kon houden, gericht op oplossingen. ,,Hij stond voor rust en degelijkheid.” Of het overlijden van Lubbers eerder dit jaar en nu Kok het einde van een tijdperk is? Terlouw: ,,Oude politici gaan nu eenmaal dood. Helaas.”

Schrik

Ed d'Hondt (74), ten tijde van de kabinetten Kok burgemeester van Nijmegen (1990 - 2000), ziet het overlijden van partijgenoot Wim Kok wel als echt het einde van een tijdperk. Hij roemt het persoonlijk gezag dat Kok had en altijd heeft gehouden. ,,Hij heeft zoveel betekend. Je schrikt dat het ineens voorbij is.”

Volledig scherm Ed d'Hondt © mark neelemans

Volgens D'Hondt heeft Kok juist nooit de ideologische vleugels afgeworpen. ,,Dat zeiden anderen altijd over hem. Maar de sociaal-democratie zat juist zó in zijn ziel.” Kok was niet iemand die hij als burgemeester voor kleine zaken opbelde. ,,Hij zei altijd: jij bent burgemeester van Nijmegen, zoek het zelf uit.” Maar bij grote problemen of gebeurtenissen, kon ‘D'Hondt altijd bij hem terecht. Zoals bij de overstroming van de Waal in 1995. ,,Kok was feilloos van de zaken op de hoogte en kwam snel tot de kern: wat hebben jullie nodig? Hij was gelijk scherp en zocht naar oplossingen.”