Jan wil straks achterop eigen land, onder door opa geplante eikenboom, begraven worden

Het is de ultieme liefde voor zijn geboortegrond. Jan Bouwmeester boetseert zijn grond naar zijn hand. Het begraafplaatsje ziet er nu nog niet uit zoals Bouwmeester het voor ogen heeft. De contouren van een bospad zijn er. De elzen groeien hard. Op het deel waar straks begraven mag worden is 30 kuub zand gestort. Je ziet er nauwelijks wat van terug, maar de verhoging zorgt ervoor dat het graf niet in het grondwater terecht komt.