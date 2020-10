Jonge fietser klapt op auto in Twello en moet gewond naar het ziekenhuis

Eén kind gewond geraakt bij kop-staart-bot­sing in Apeldoorn

9 oktober Bij een kop-staart-botsing in Apeldoorn is vanmorgen een jong kind gewond geraakt. Het kind zat bij zijn vader in de achterste auto, die de remmende auto voor hem over het hoofd zag. Het kind is in de ambulance gecontroleerd op zijn verwondingen.