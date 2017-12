Jongen (17) botst met landbouwtrekker frontaal op boom in Wilp

Vracht­wa­gen­ver­bod ingesteld voor Karel Doormanstraat

12:21 De oproep aan de gemeente van bewoners van de Karel Doormanstraat om de onveilige verkeerssituatie in hun straat aan te pakken, heeft geleid tot het instellen van een vrachtwagenverbod. Begin volgend jaar plaatst de gemeente in de straat tijdelijk matrixborden om de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur te benadrukken.