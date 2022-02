Kersverse burgemeester Voorst werd verliefd op bijzondere landschap: ‘Daarvoor moeten we de barricades op’

Huisartsen boos om paginagro­te an­ti-vaccinatie-adverten­tie: ‘Schande­lijk staaltje misinforma­tie’

Woede en verontwaardiging vanwege een paginagrote advertentie in de lokale krant Voorster Nieuws. In de advertentie worden tien punten genoemd die de lezer moeten overtuigen kinderen niet te laten vaccineren. Huisartsen noemen de actie misleidend. De advertentie is ook verschenen in het huis-aan-huis blad Holten Extra.

