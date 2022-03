Kettingbotsing met vijf auto's op A1 tussen Apeldoorn en Twello: halfuur vertraging

Technische groothan­del Wasco groeit alwéér uit zijn jasje: in Deventer verrijst de nieuwe hoofdloca­tie

Technische groothandel Wasco is alwéér uit zijn jasje gegroeid. Zes jaar geleden bleek de locatie in Twello te klein geworden en is een logistiek centrum in Apeldoorn bijgebouwd. Dat is twee jaar geleden al uitgebreid omdat het te klein werd. Nu gaat de groothandel op het gebied van installatietechniek naar een compleet nieuw distributiecentrum in Deventer.

28 februari