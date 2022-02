Kim Heuvelink voetbalt met Klarenbeek weer voor de prijzen na opmerkelijke blessure

,,Het was mijn eerste competitiewedstrijd, ik heb al wel eens geoefend. Ik was lange tijd uitgeschakeld met een inwendige bloeding. Het gebeurde tijdens de training, vorig jaar oktober. Op dit veld, ja”, aldus Heuvelink, wijzend naar de kunstsprieten waarop zij zojuist met haar teamgenoten een zwaarbevochten, zoete driepunter heeft afgedwongen. ,,Het was een voorzet, geeneens een harde bal, maar ik liep er tegenaan. Ik kreeg meteen veel buikkrampen. Ik had direct door dat het niet goed was, dit was een onnatuurlijke reactie op wat er gebeurde.’’