Kinderboek uit Voorst scoort in strijd tegen plastic afval

Op de dag dat de media uitpakken met alarmerende berichten over de toenemende vervuiling van vooral de Middellandse Zee met plastic, steekt Christina Algera de oceaan over. Niet zelf, maar met haar boek ‘Stella en Stinky en de plastic soep, dat nu in de VS in het Engels verschijnt.

Uitgerekend vandaag komt de Engelse versie uit. Toeval?

,,Dat niet, wel dat ik werd benaderd door het Haarlemse bedrijf Dopper. Zij produceren de duurzame Dopper-fles, die altijd weer her te vullen zijn. Met water bijvoorbeeld, zodat mensen niet telkens water kopen in flesjes en dat plastic weer weggooien. Bij Dopper hadden ze het boek gelezen en dat sluit precies op hun visie aan. Dopper gaat het boek in de VS verspreiden op scholen en eruit voorlezen om aandacht te vragen voor duurzaamheid en het gebruik van hun flesjes. Ze zijn ook betrokken bij kunstproject ‘plastic bridge’, dat vanaf vandaag in New York is te zien. Met duizenden plastic afvalflessen is een replica gemaakt van Brooklyn Bridge. Dat stelt het afvalprobleem aan de kaak.’’

Hoe is het idee voor de Nederlandse versie, dat in 2014 is verschenen, ontstaan?

,,Ik ben van huis uit bioloog, heb bij Greenpeace gewerkt en ben begaan met natuur, milieu en duurzaamheid. Met het boek wilde kinderen, daar begint het, inspireren de aarde en oceanen schoon te houden. Ouders die het voorlezen krijgen de boodschap ook meteen mee. Een zwaar onderwerp, maar met een kinderboek kun je het speels overbrengen.’’

Stella, is net als u begaan met de natuur en ze kan zelfs met dieren praten, lees ik in uw boek. Wat is in een notendop het verhaal?

,,Stella vindt op het strand vieze korrels, dat blijkt plastic te zijn en ontdekt hoe vervuild de oceaan is. Dat raakt haar. Haar vader besluit er wat aan te doen en maakt een opruimmachine. Stella en Stinky, die ze ontmoet, doen er op hun eigen manier ook van alles aan zodat mensen minder afval produceren.’’