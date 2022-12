Klant Janneke (43) wil met crowdfunding ‘haar’ bakker van Twello overeind houden

Fietser (20) komt om bij ongeluk bij spoortun­nel in Apeldoorn: vrouw (22) uit Voorst aangehou­den

Een 20-jarige man is overleden nadat hij gisteravond op zijn fiets werd aangereden in Apeldoorn. Het slachtoffer kwam hard in botsing met een auto en kwam daarbij op de voorruit terecht.

28 november