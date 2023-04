Kleine of grote zonneparken in Voorst? Druk op ‘pauzeknop’ zorgt voor discussie: ‘Je zet alles op slot’

COA huisvest alleen jongens in Lochems hotel: ‘Minder geschikt voor gemengde opvang’

In totaal 45 jonge asielzoekers van buiten Europa hebben donderdag hun intrek genomen in hotel Paasberg in Lochem. Het zijn allemaal jongens in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar, die de afgelopen tijd hebben gewoond op vakantiepark De Betteld in Zelhem. De tien meiden die op De Betteld verbleven, zijn of worden naar elders gebracht.