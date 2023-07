Knappe koppen Voorst goed voor negen uitvindingen in vijf jaar tijd

Brummen krijgt nieuw kegelpa­leis dankzij investeer­der: ‘Hij heeft ons gered’

In Brummen wordt al zo’n anderhalve eeuw op grote schaal gekegeld. Aan dat tijdperk leek een einde te komen: de liefst vijf kegelclubs die Brummen rijk is, dreigden dakloos te worden en daardoor te verdwijnen. Maar dankzij een Brummense investeerder krijgen de clubs een gloednieuw kegelhuis op bedrijventerrein De Hazenberg. ,,Onze redding. Het was kantje boord, we zaten echt in de piepzak.’’