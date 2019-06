Koperdieven weten van geen ophouden in Klarenbeek

‘Zonnepark in Wilp gaat ten koste van 50.000 jaar oude Fliertdal’

13 juni Volgens Wilpenaar Hans Klunder zijn ten minste dertig omwonenden destijds overvallen door een plan voor een enorm, 35 hectare groot zonnepanelenpark in het Fliertdal. ,,Het Fliertdal is 50.000 jaar oud. Jarenlang deed de gemeente Voorst er van alles aan om maar te voorkomen dat in het dal zou worden gebouwd. Ze deed er alles aan om Deventer buiten de deur te houden, die daar woningen wilde bouwen. En nu wordt er zo maar even 35 hectare zonnepanelen uitgerold. Weg Fliertdal. Het landschap is voorgoed verziekt”, zei Klunder vandaag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.