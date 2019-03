Kringloop Twello slecht magische omzetgrens van 1 miljoen euro

UpdateKringloop Twello heeft in 2018 voor het eerst een omzet behaald van meer dan een miljoen euro. ,,Dit is met onze beperkte omvang en voor een dorp best bijzonder. Ik denk dat wij qua omzet per vierkante meter een van de best presterende kringloopwinkels van Nederland zijn”, zegt Hans Hekkert, directeur van Stichting Kringloopwinkel Twello.

Wat is het geheim van het succes van de kringloop aan de Koppelstraat? Het belangrijkste ingrediënt is volgens Hekkert de betrokkenheid van de medewerkers. ,,Ze zijn klantvriendelijk en hebben plezier in hun werk, dat straalt ervan af.”

Appeltaart

Daarnaast is de lunchroom een duidelijke klantentrekker, zegt de directeur. Hij noemt die ‘het hart van het bedrijf’. ,,Klanten drinken hier graag een cappuccino en nemen daar een zelfgebakken stukje appeltaart bij. We zien ook dat de lunchroom steeds drukker wordt. De omzet lag in 2018 35 procent hoger dan in 2017.”

De service van de kringloop in Twello draagt ook bij aan het succes, aldus Hekkert. Als mensen voor 12.00 uur bellen, komen medewerkers spullen dezelfde dag ophalen. ,,Dit in tegenstelling tot onze collega’s waar je vaak lang moet wachten voor ze langskomen.”

Kwaliteit

Over de winkel zelf zegt Hekkert: ,,Die is schoon, artikelen zijn schoon en nagekeken, afdelingen zijn overzichtelijk, de kwaliteit van de spullen is hoog. Overal zit een prijs op. We bieden twee weken garantie op elektro, kleding mag men ruilen, parkeren is gratis, er zijn laadpalen voor twee auto’s en we zijn elke zondag open. Kortom: het is hier prettig winkelen.”

Ongeveer 30 procent van de klanten komt uit de gemeente Apeldoorn, 30 procent uit Deventer en 30 procent uit voorst. De overige klanten komen uit heel Nederland. Het gaat bijvoorbeeld om toeristen die in deze regio op een camping zitten. ,,Vorige week belde er iemand uit Zwolle of we nog monchoutaart hadden. Die komt dan uit Zwolle voor de taart”, aldus Hekkert.

De 190.000 bezoekers van Kringloop Twello hebben in 2018 gezamenlijk 315.000 artikelen gekocht. Dit leverde een omzet op van ruim 1,06 miljoen euro. Een stijging van 10 procent ten opzichte van 2017. De winst daalde met 20 procent tot circa 85.000 euro.

Loonkosten

Volgens Hans Hekkert komt de lagere winst grotendeels door de gestegen personeelskosten. ,,Van elke euro gaat 50 eurocent op aan loonkosten, slechts 8 eurocent is winst. We hebben vorig jaar een paar extra mensen in dienst genomen. Inmiddels staan er 27 op de loonlijst.” In het kringloopbedrijf aan de Koppelstraat werken 68 mensen onder wie 26 vrijwilligers en een handvol stagiairs.

Kringloop Twello kreeg in 2018 in totaal 2167 ton aan spullen binnen. Hiervan werd 1570 ton verkocht. De goederenstromen bestonden uit: 133 ton bruin- en witgoed, 112 ton kleding, 99 ton ijzer en 82 ton papier. De kringloop voerde 171 ton afval af naar Attero in Wilp.

Uitbreiding