Kringloop Twello ziet omzet stijgen tot ruim één miljoen euro

Fikse rekening bewoners voor laten opruimen drugsafval in Voorst

13 maart De bewoners van een woonboerderij aan de Gravenstraat in Voorst bij wie begin 2018 in een schuur een drugslab is ontmanteld, moeten de gemeente Voorst bijna 29.000 euro terugbetalen. Zoveel geld heeft de schoonmaak en afvoer van het drugsafval gekost.