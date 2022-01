Kritiek op woningbouwplannen in Twello-Noord: ‘Grote zorgen over onveilige verkeersontsluiting’

Twee inbrekers in Voorst op heterdaad betrapt door buren: speurhon­den op zoek naar de daders

De politie is een zoektocht gestart naar twee verdachten van een inbraak eerder op de avond in de omgeving van de Tijmenstraat in Voorst. De politie vermoed dat de inbrekers ergens in een struik in Voorst liggen.

15 januari