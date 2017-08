Lasergamen in ondergrondse containers op Bussloo

videoTwaalf zeecontainers onder de grond, twee doolhoven en special effects zoals een trilplaat met een kracht van 7 op de schaal van Rigter. Op recreatieterrein Bussloo kun je straks ook lasergamen. En hoe. ,,Als we iets doen, doen we het beter."

Hij biedt al pitch&putt aan, voetgolf, levend tafelvoetbal, bubblevoetbal, klootschieten en wat al niet meer. Dat zijn stuk voor stuk zomeractiviteiten, maar daar komt nu verandering in. Dit najaar opent Bas van Roosmalen zijn eigen lasergamecentrum. En hij pakt het anders aan: ,,Vaak komt dat voort uit de slechte dingen die ik elders zie."

Zo ging het ook met lasergamen. ,,Ik was aan het lasergamen en stond daar maar, in een ruimte, en er gebeurde niks. Ik wachtte, en wachtte. Nog niks. Toen dacht ik: lasergamen is alleen maar leuk als je veel kunt schieten." Dus nu hij zijn eigen centrum bouwt, zorgt hij ervoor dat het ook leuk is als je met weinig mensen bent. Dat er veel gebeurt, dat het spannend is. Er zijn (ogenschijnlijk) omvallende bierkratjesmuren, trilplaten en licht- en geluidseffecten. En ondertussen zie je weinig, je bent omgeven met blacklight.

150 kiepwagens

Van Roosmalen liet 2000 kuub zand uitgraven, dat zijn drie grote woonhuizen vol. Of een stuk of 150 kiepwagens. De twaalf zeecontainers die hij op de kop tikte, staan nu nog op parkeerplaats, en worden eind volgende week in de afgraving gehesen. Het is moeilijk voor te stellen dat de zandvlakte van nu in oktober een ondergronds bedrijf is, afgedekt door ongeveer twee derde van het zand dat hij liet afgraven. ,,Want het moet er straks wel mooi uitzien. Je moet er niks van zien. Ja, de twee deuren van de ingang."

Omwonenden maakten tegen zijn plannen ook geen bezwaar. Hij nodigde ze uit voor een potje pitch&putt en legde ze toen zijn plannen voor. ,,Ze gingen akkoord onder één keiharde voorwaarde: dat zij het lasergamen als eerst mogen uitproberen." Daar kon Van Roosmalen wel mee akkoord gaan.

Personeel

Voor Van Roosmalen is de grootste verandering dat zijn bedrijf straks het hele jaar door draait. ,,Voor mij was dat niet noodzakelijk, ik ben het hele jaar wel druk. Ik doe het eerder voor mijn personeel." Want de mensen die bij hem werken, sommigen al sinds de start in 2005, die willen graag vastigheid. Dat kon hij met zijn seizoenswerk niet bieden. ,,Zij willen graag een huur- of koopcontract, een gezin starten. En ik wil mijn personeel graag houden." Straks, als het lasergamen begint, komen zeker vier werknemers in vaste dienst. Zo snijdt het mes aan twee kanten.