Levende boeken lezen in Bibliotheek Twello

Tegenstan­ders boos na aanleg kelderput glamping Bussloo: ‘Werk is zonder vergunning al begonnen’

24 september Tegenstanders van een glamping in recreatiegebied Bussloo zijn in hun wiek geschoten. Beheerder Leisurelands heeft dinsdag een kelderput voor drinkwatervoorziening gegraven voor de glamping. Dat mag nog helemaal niet, vinden zij, omdat voor de camping met bijzondere tenten zoals een yurt (Mongoolse nomadentent) nog geen vergunning is verstrekt. Volgens de gemeente Voorst staat Leisurelands in zijn recht en mochten de werkzaamheden gewoon worden uitgevoerd.