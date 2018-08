Liefhebber van Griekse keuken heeft in Twello binnenkort wat te kiezen

Opheusden

De in Zutphen geboren en getogen Schrijver is getrouwd met een Griekse. Toxotis, wat boogschutter - het sterrenbeeld van Schrijver - betekent, bestaat naast een Grieks restaurant uit een cafetaria en een café. Het café en een grote zaal in de kelder bieden mogelijkheden voor feesten en vergaderingen. ,,Ik wil hier ook net als in Opheusden darttoernooien en competitiewedstrijden gaan houden als daar animo voor is.''

Kroket

Een belangrijk verschil met Mykonos is volgens Cirino Schrijver, een van de zonen van Willem, dat de keuken van Toxotis 'aanpasbaar' is. ,,We kunnen ook Italiaanse en Spaanse gerechten maken. Leuk is dat klanten op het terras bijvoorbeeld een patatje, kroket of souvlaki kunnen eten.'' Toxotis is aan de Schoolstraat de opvolger van Gewoon Twelle. Georgios Charatsidis van Mykonos is van plan hier binnenkort te komen kennismaken.