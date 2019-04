Linda uit Twello wekt ‘Muisje Pluis’ in boek tot leven

De Twellose Linda Olthof-Bergman (32) maakt met Muisje Pluis haar debuut als kinderboekenschrijfster. ,,Tijdens een vakantie in Venetië zagen we vanuit de trein wat pluisjes voorbijkomen. Mijn man Richard en ik maakten er onderling een verhaaltje van. Dat ging over een muisje dat op zoek is naar iemand die hem lief vindt en met hem wil knuffelen.”

Tijdens de zoektocht komen allerlei typisch Nederlandse elementen voorbij. ,,We begonnen met kaas, omdat dit past bij een muis. Gaandeweg kwamen daar ook stroopwafels, fietsen en tulpen bij. Zo combineer ik twee thema's in het verhaal. Op die manier leren peuters en kleuters in de leeftijd van 2 tot 6 jaar dat het belangrijk is dat er iemand om je geeft en leren ze tegelijk over Nederlandse kenmerken. Thuis heb ik de basis voor het verhaal direct opgeschreven.”

Gedisciplineerd

Dat ze ooit een boek zou schrijven, zat er dik in. ,,Van jongs af aan schreef ik dagboekjes en kleine verhalen in hobbymatige vorm. De laatste twee jaar heb ik enkele cursussen gevolgd om verhalen met een kop en een staart te schrijven. Ik ben er meer gedisciplineerd mee bezig geweest.”

Zo'n twee jaar werkte ze aan haar eerste kinderboek Muisje Pluis, is er iemand die mij lief vindt? Het resultaat? ,,Dat heb ik natuurlijk eerst bij bekenden onder de neus geschoven. Zij waren erg enthousiast. Sommigen waren zelfs verbaasd dat ik het kon", zegt ze lachend. Toch krijgt de schrijfster de beste feedback thuis. ,,Mijn eigen kinderen zijn drie en vier jaar oud. We hebben het verhaal al meerdere malen aan ze voorgelezen en ze blijven geïnteresseerd.”

Bibliotheek

Afgelopen zaterdag heeft ze het kinderboek officieel gelanceerd in de bibliotheek in Deventer. Ze las het zelf voor aan de aanwezige kinderen, om daarna het eerste exemplaar aan te bieden aan Priscilla Bechan, die de illustraties verzorgde. ,,Haar tekenstijl met zachte kleuren en duidelijke kenmerken sprak me erg aan.” Of haar debuut als kinderboekenschrijfster het begin is van een reeks? ,,Na Nederland kan Muisje Pluis natuurlijk meerdere landen aandoen, die elk hun eigen typische kenmerken hebben. Eerst gaan we bekijken of dit in de smaak valt.”