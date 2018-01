Afgevallen

Francis Raab had de vrouw geholpen. Zij was vrijdag rond half drie de winkel binnengekomen en bleef twee uur hangen. Van Dijk: ,,Ze vertelde dat ze heel erg was afgevallen en daarom van alles wilde passen. Wij beseften dat er in de paskamer van alles gebeurde wat niet in de haak was. Op het moment van afrekenen, pakte ze de portemonnee. Toen was zogenaamd haar pasje weg. Bij de deur hebben we haar aangehouden en even later aan de politie overgedragen.''