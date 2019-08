Lintje voor Klarenbeekse voorvechter van betere leefomstandigheden Roemeense paarden

VIDEO Jurgen Streppel: Bourgon­diër in de woestijn

10 augustus Na dertig jaar in Nederland te hebben gespeeld en gewerkt, stak Jurgen Streppel (50) vorig jaar de grens over. De Apeldoornse trainer, die eerst met acht spelers en een salarisachterstand op Cyprus eindigde, verwondert zich inmiddels over de mogelijkheden bij Al Jazira in Abu Dhabi. Ditmaal mét zijn gezin. ,,Ik ben een familiemens.”