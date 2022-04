Lintje voor Ruud Egberts na tientallen jaren vrijwilligerswerk voor de scouting in Twello (en de rest van Nederland)

Ruud Egberts mag zich Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. De inwoner van Twello is koninklijk onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor Scouting Gelre Groep. De uitreiking heeft zaterdagavond plaatsgehad tijdens het jaarlijkse Sint Joris kampvuur.

Egberts is ruim 55 jaar lid van scouting Gelre Groep, waarvan al 44 jaar als vrijwilliger. Hij werd in 1979 op 24-jarige leeftijd voorzitter van de vereniging en groeide vervolgens ‘enorm’ in zijn rol. ‘Hij wist als geen ander de vrijwilligers te waarderen en te motiveren’, aldus de gemeente in een persbericht. ‘Hij was gehecht aan tradities, maar stond ook open voor vernieuwing. Hij stimuleerde de veelal jonge leiding om op cursus te gaan. Ook was hij bij bijna alle scoutingactiviteiten aanwezig om bijvoorbeeld de opening te verrichten, of de bijeenkomst af te sluiten, een hart onder riem te steken, de jeugdleden te enthousiasmeren of vrijwilligers te bedanken.’

Clubgebouw

De decorandus was 22 jaar voorzitter en vervolgens nog 10 jaar penningmeester van Scouting Gelre Groep. Ook was hij de afgelopen 17 jaar voorzitter en coördinator van het stichtingsbestuur en zodoende verantwoordelijk voor het beheer van het clubgebouw. Egberts heeft zich onder meer flink ingezet voor de komst van het nieuwe gebouw, toen de oude accommodatie moest plaatsmaken voor de nieuwe wijk De Schaker. Inmiddels is hij geen voorzitter meer, maar nog altijd verricht Egberts veel hand- en spandiensten. Toen de Gelre Groep 75 jaar bestond in 2020, heeft Egberts een jubileumboek geschreven.

Jamboree

Ook buiten de vereniging was Egberts actief in de scoutingwereld. Zo was hij directeur van het Regionaal Steunpunt Scouting Overijssel en in de jaren 90 teamlid van de organisatie van Jamboree Nederland, een grote bijeenkomst van scouts uit de hele wereld. Ook is hij al een aantal jaren vrijwilliger bij het Scouting Nederland Museum.

Volgens de gemeente Voorst kan Egberts zodoende worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.’