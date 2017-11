Lintje voor supervrijwilliger Gerard de Krosse uit Twello

Voorstenaar met afval naar brengpunten Cir­cu­lus-Ber­kel

6:00 Inwoners van de gemeente Voorst kunnen hun grof huishoudelijk afval vanaf 1 januari inleveren bij afvalbrengpunten van Circulus-Berkel. Tegen ongeveer dezelfde kosten als nu bij Attero in Wilp-Achterhoek. Voordeel is dat Voorstenaren straks zes dagen per week hun afval kwijt kunnen.