Lintjesregen daalt neer in Voorst: drie inwoners krijgen koninklijke onderscheiding

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Jutten (65 jaar, Twello) is een ware natuurliefhebber. Sinds 1979 zet hij zich als boa, jachtopziener en boswachter vrijwillig in om de biodiversiteit te bevorderen. De laatste zeventien jaar staat Jutten regelmatig dag en nacht paraat voor Stichting Groennetwerk. Een belangrijk doel van hem is om het broedresultaat van weidevogels naar een hoger niveau te tillen.

Volledig scherm Jachtopziener Jan Jutten laat een vossenhol zien. © Rob Voss / archief

Wim Wassink (75 jaar, Twello) zet zich al jaren met hart en ziel in voor de Historische Vereniging Voorst. Sinds 2003 brengt hij de oorlogsgeschiedenis van Voorst en Gelderland in kaart. Hij is bijna onmisbaar voor Historische Vereniging. Zo is Wassink de ‘IT-man’, waakt hij over het geld en beheert hij de ledenadministratie. Maar Wassink deed meer in de gemeente. De Twellonaar was eind jaren 80 (mede-)oprichter van de Kabelkrant Voorst.

Wilma Stegeman (53 jaar, Nijbroek) is een bekend gezicht in Nijbroek. Zij is al lang actief lid bij Plaatselijk Belang, de laatste acht jaar als penningmeester. Haar doel is altijd om de verbetering van de woonomgeving in en om het dorp te bevorderen. Stegeman is ook vrijwilliger bij de lokale protestantse gemeente en ze is dé drijvende kracht van de jaarlijkse kerstmarkt in het hart van Nijbroek.

