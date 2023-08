Lokale belangenclubs in dorpen krijgen het steeds drukker: ‘Vroeger gingen ze naar de politie, nu naar ons’

paardensport Feest bij het Achter­hoeks Team Nijhof, twee hengsten én stalruiter Kars Bonhof uit Epe naar EK

Bij Team Nijhof in het Achterhoekse Geesteren is het feest. De beroemde hengstenhouderij is eind deze maand bij het EK voor springruiters in Milaan vertegenwoordigd met twee viervoeters. Één van hen is ‘captain one eye’, beter bekend als Hernandez. Met de Epese stalruiter Kars Bonhof debuteert de elfjarige hengst bij een internationaal kampioenschap.