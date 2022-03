Lokale omroep in Voorst tóch gered: ‘De vlag kan weer uit’

VIDEO Ontroerde Harry staat symbool voor terugkeer carnaval in Klarenbeek: ‘Een must voor het dorp’

De terugkeer van carnaval in Klarenbeek maakte zaterdagmiddag een hoop emoties los. Na een jaar zonder Alaaf in De Neut was het eindelijk weer zover. In aangepaste vorm weliswaar, maar daar hebben dorpsbewoners als Harry Diks maling aan. ,,Dit zorgt voor verbroedering die zo gemist is.” Al kwam niet iedereen binnen.

27 februari