Lokale omroepen Voorst en Brummen smelten ineen om luisteraar en kijker optimaal te bedienen

Mogelijk miljoenen extra nodig voor afbouwen randweg in Twello: ‘Bij voorkeur met tunnel’

12 december De bouw van de westelijke randweg om Twello is voorlopig nog ver weg. De gemeente Voorst beschikt niet over genoeg geld om de weg met spoortunnel of gelijkvloerse overgang aan te leggen. ,,Je moet nog wel even met de pet rond.’’