Loonwerker Adriaan Grandia is helemaal klaar met de ooievaars die kievitsnesten kapotmaken in Terwolde

Posterenk wil het even helemaal anders: Meer autonomie, meer zeggen­schap: ‘Met ons idee pakt Posterenk de eigen regie op’

17 april Het idee van Frans Pol en andere Posterenkers is duidelijk: Zij bepalen hoe de toekomst en inrichting van de 300 zielen tellende buurtschap eruit gaat zien. ,,Het initiatief moet liggen bij de Posterenkers, zij weten wat het beste is voor de plek. Met ons idee pakt het dorp de eigen regie op, in plaats van dat we het overlaten aan de gemeente.”