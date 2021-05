Lori gaat naar de Koningin: haar Vriendendiensten is voor tweede achtereenvolgende jaar genomineerd voor een ‘Appeltje’

Van Egmond zit in een kantoortje bovenin het Zelfregiecentrum van Stichting Vriendendiensten in Deventer. Het pand aan de Lange Zandstraat in Deventer is ook in coronatijd nog een soort van zoete inval. Er mogen niet zoveel mensen komen als normaal. Maar er komen er zeker nog zestig op een dag. ,,En geen coronabesmetting hè? Dat is ook zelfregie. Mensen nemen hun verantwoordelijkheid. En het belang werd ook door de overheid gezien: in de tweede lockdown mochten wij open blijven.”