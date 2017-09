Lot vliegveld en Nationaal Paracentrum in handen Tweede Kamer

Het Kamerdebat van volgende week woensdag over de omstreden Lelystad-vliegroutes wordt cruciaal voor het voortbestaan van Teuge Airport. ,,We richten al onze pijlen nu op de Kamerleden, zij zijn onze laatste troef”, zegt Simon Woerlee, die spreekt namens Teuge Airport en het Nationaal Paracentrum. Gistermiddag was er urenlang crisisberaad, waarbij ook VNO/NCW en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart aanwezig waren.

Acuut gevaar

Dinsdagavond maakte Dijksma bekend dat de alternatieve vliegroute die Teuge zelf had ontwikkeld, en die over de westelijke Veluwe zou lopen, ‘onacceptabel’ is. Als gevolg daarvan loopt er vanaf 2019 een vertrekroute van Lelystad Airport pal over het vliegveld in Teuge. Het paracentrum – goed voor een substantieel deel van de omzet van het vliegveld – moet daarom uitwijken naar elders in Nederland. Dit brengt de toekomst van Teuge Airport in acuut gevaar.

Woerlee: ,,We hebben de Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma minutieus bestudeerd. Onze conclusie is dat haar argumenten niet kloppen. Dat gaan we de komende dagen heel duidelijk overbrengen aan de Kamerleden. Zo hopen we ze alsnog te overtuigen dat de vliegroute die wij zelf samen met experts hebben opgesteld een reëel en beter alternatief is.”

Bij het paracentrum en de directie van Teuge Airport bestaat de indruk dat de uitkomst op voorhand vaststond. ,,Er is nooit serieus naar ons voorstel gekeken”, zegt Woerlee. ,,Ons lot ligt in handen van de Tweede Kamer. Als die de vliegroutes van Dijksma steunt, houdt het op. Dan moet het paracentrum verhuizen en bungelt Teuge Airport aan een zijden draad.”

'Jammer'