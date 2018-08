LTO-preses zuinig over hulp van Den Haag

Tegelijk is alle steun natuurlijk welkom in deze moeilijke tijden, zegt Wijers. ,,De maatregel kan een aantal bedrijven helpen te overleven. Die dreigen nu om te vallen. Ze krijgen hiermee een reddingsboei toegeworpen. En dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen.’’

Wijers wijst erop dat boeren moeten aantonen dat zij het overbruggingskrediet nodig hebben om te overleven. ,,En de meeste bedrijven kunnen dat simpelweg niet. Weliswaar hebben talloze boeren deze zomer tienduizenden euro’s schade geleden, maar het gros is niet noodlijdend. Daarom komen de meeste bedrijven niet in aanmerking voor deze regeling.’’

Mest

Veel gelukkiger wordt Wijers van de aankondiging dat boeren langer mest mogen uitrijden over het land. Normaal gesproken mag dit tot 1 september. Die grens wordt nu twee weken verschoven. ,,Daar zijn we de overheid zeer dankbaar voor. Dat gaat ons ook echt helpen.’’

Het lijkt erop dat de droogteperiode op z’n einde loopt. Klimatologen waarschuwen echter dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met lange periodes van droogte. Boeren moeten daar op zijn voorbereid, vindt Wijers. ,,De oplossing moeten we in eerste instantie bij onszelf zoeken. We moeten er zelf voor zorgen dat onze sector vitaal blijft. Daarom wordt bijvoorbeeld nagedacht over manieren om water langer vast te houden en de vruchtbaarheid van de bodem te vergroten.’’