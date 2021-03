Luguber beeld bij Voorst: wandelaar ontdekt resten van vogel in prikkeldraad

Schaatsend (of koffiedrin­kend) vieren de oudste leden het 100-jarig bestaan van ijsclub Terwolde: ‘Ik durf het nog steeds’

14 februari Schaatsen is van alle tijden. De beelden van Nederland op het ijs zijn de afgelopen honderden jaren nauwelijks veranderd. In Terwolde is dat niet anders. De plaatselijke ijsclub bestaat 100 jaar. En wat is er nou mooier dan dit jubileum vieren met een rondje op de ijsbaan? Zelfs sommige oudere leden durven het nog aan. Nu het nog kan...