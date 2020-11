Mag Teuge Airport groeien? Vliegveld wil wel, maar buurt vreest overlast

Ruim één miljoen extra voor microfoons en ict in nieuwe gemeente­huis Voorst? ‘Een beetje vreemd’

28 oktober Nieuwe microfoons, de ondertiteling van gemeenteraden en een ander ict-systeem. Dat is wat het college van de gemeente Voorst wil doen met de 1 miljoen euro die het heeft opgenomen in de meerjarenbegroting. De gemeenteraad vraagt om opheldering, en betwijfelt of er zoveel geld nodig is. ,,Voor het gemeentehuis staat een bepaald bedrag, en daar komen steeds meer losse dingen bij.’’