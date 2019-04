Makers streekproducten in regio ‘Veluwe IJsselvallei’ bundelen hun krachten

Albert en Corry Wassink van Boerderij de Kolke uit Voorst behoren tot de initiatiefnemers. Ze leveren onder meer aardappels, cranberry-producten en fruitsappen. ,,Er is een groeiende vraag naar streekproducten. En in het beleid is er veel aandacht voor korte ketens, kringlooplandbouw en circulaire economie.Voor ons als boeren is het moeilijk op deze vraag in te spelen. Ideeën hebben we genoeg, maar het ontbreekt ons aan tijd en middelen. Vandaar dat we de samenwerking met collega’s zoeken en een commerciële kracht gaan aantrekken”, zegt bestuurslid Albert Wassink.

Streekbrood

Bakkerij Bril in Voorst haakt ook aan bij de nieuwe coöperatie en gaat streekbrood bakken met het graan dat Wassink heeft geteeld. ,,Het is belangrijk dat we het verhaal achter het product goed kunnen vertellen en wat het oplevert voor de streek. Daarom streven wij naar zoveel mogelijk transparantie”, benadrukt Wassink.

Producenten van streekproducten die lid willen worden, moeten werkzaam zijn in de regio ‘Veluwe IJsselvallei’. De coöperatie richt zich in eerste instantie vooral op de zakelijke markt. ,,Wij denken dat de meeste kansen liggen in de horeca en bij instellingen. We hebben al veel positieve reacties gekregen op ons initiatief en zijn in gesprek met De Passerel (zorgorganisatie, red.) over een mogelijke samenwerking”, aldus Wassink.

10.000 euro

Volgens prognoses kan de nieuwe organisatie binnen vier jaar winstgevend zijn. Om de aanloopperiode te kunnen overbruggen, is Coöperatie Boerenhart Veluwe IJsselvallei op zoek naar financiers. Wassink: ,,We zoeken investeerders uit de streek die het leuk vinden ons te ondersteunen. De minimale inleg is 10.000 euro en we bieden een rendement van 6 procent. Dat krijg je bij de bank niet. Door te investeren in de eigen regio blijft ook de waarde in het gebied, dat komt ons allemaal ten goede.” Geïnteresseerde financiers kunnen Albert Wassink bellen op 0575-501247.