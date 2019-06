Man (24) bedreigt huisgenoot met steekwapens in Klarenbeek: politie vindt oorlogswapens en handgranaat

Een 24-jarige man uit Klarenbeek (gemeente Apeldoorn) is gisteren opgepakt. Hij zou zijn huisgenoot bedreigd hebben met steekwapens. Toen de politie onderzoek wilde doen in de woning troffen agenten verboden wapens en munitie aan. Ter plaatse worden de gebeurtenissen afgedaan als een uit de hand gelopen ruzie.

De politie kreeg de melding dat aan de Klarenbeekseweg in het dorp een man enkele keren met steekwapens was bedreigd door zijn 24-jarige huisgenoot. Toen agenten vervolgens een kijkje gingen nemen bij de 24-jarige bewoner van het huis, vertelde de man dat hij een zwaard en andere wapens in huis had. Hij overhandigde naast een zwaard, meerdere messen, een kruisboog en enkele onklaar gemaakte antieke geweren aan de agenten. De man deed vrijwillig afstand van deze wapens.

Handgranaat

Toen de politie nog grondiger onderzoek in de woning deed, troffen de agenten munitie en een handgranaat, waarvan leek of de pin verwijderd was, aan. Daarom werden medewerkers van de Explosieven opruimingsdienst ingeschakeld.

Na verder onderzoek werd in de woning geschutsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen, waaronder een antitankwapen waarbij de springlading nog aanwezig was (panzerfaust) en een granaat zonder ontsteking, maar met een explosieve lading. De medewerkers van de EOD hebben de aangetroffen goederen meegenomen en zullen deze op een later moment vernietigen.

Wapens in bezit door magneetvissen

De Klarenbeker kwam door magneetvissen aan de oude munitie en wapens. De politie waarschuwt hiervoor: ,,Dit kan levensgevaarlijk zijn. Je weet nooit of je te maken hebt met instabiele munitie, die onverwacht kan ontploffen.’’ Volgens de politie kun je dat aan de buitenkant niet zien. De munitie kan exploderen bij het oppakken, het neerleggen of door de schok van de magneet. De 24-jarige man werd aangehouden. Hij is inmiddels weer op vrije voeten.

Verboden toegang

In het pand waar de 24-jarige Klarenbeker woont, worden volgens omwonenden kamers verhuurd. Naast de woning staan hekken en hangen bordjes met ‘verboden toegang, niet betreden'. Een dag na het incident zijn voor de woning, waarnaast onder meer een camper staat, allerlei mensen bezig de rommelige tuin op te knappen, onder meer door een hekje te plaatsen.

Opgeklopt

Geen van hen heeft zin de pers te woord te staan, ze verwijzen naar een medewerker van de pandeigenaar. De eigenaar zelf wil niet reageren. Volgens de medewerker -die niet met naam en toenaam wil reageren- is het allemaal een storm in een glas water en is er alleen wat oude munitie gevonden die bij het magneetvissen is opgesnord, na wat hij omschrijft als ‘een ruzie’ tussen twee bewoners. Van wapens als zwaarden weet hij niks. ,,Verder is het allemaal erg opgeklopt.” De betreffende bewoner valt volgens hem niet te spreken.

Afzijdig